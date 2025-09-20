Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, TikTok’un ABD'li şirkete devri konusunda onay verdi. TikTok'un geleceğiyle ilgili müzakereler hız kazandı.

Çin, TikTok'un ABD'li ortaklara devri konusunda onay verdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası TikTok’un ABD'li şirketlere devri konusunda onay verdi. Bu adım, sosyal medya platformunun geleceğini şekillendiren kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şi Cinping, Çinli ByteDance firmasıyla işbirliği içinde yürütülen TikTok'un devri konusunda olumlu bir tutum sergiledi.

Çin'in TikTok konusundaki tutumunun net olduğunu belirten Şi Cinping, görüşme sırasında TikTok'un devri için Çin hükümetinin uygun bir çözüm bulunmasından yana olduğunu vurguladı. Şi, her iki tarafın da çıkarlarını dikkate alarak piyasa kuralları doğrultusunda ticari müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, ABD'nin Çinli yatırımcılar için açık ve adil bir ortam sağlaması gerektiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump da Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinin ardından sosyal medya platformu TikTok’un devri konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Trump, TikTok’un devrine onay verdiği için Çin Devlet Başkanı Şi'ye teşekkür etti. Görüşmenin ardından TikTok’un devriyle ilgili sürecin hızlanması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024 tarihinde TikTok’a karşı alınacak önlemleri içeren "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası"nı kabul etti. Bu yasa, TikTok’un ByteDance firmasının kontrolünden çıkmasını ve ABD'li bir şirkete devrini öngörüyor. ABD Kongresi, ByteDance’in 19 Ocak 2025'e kadar TikTok’un kontrol hissesini devretmemesi halinde, platformun tüm ülkede yasaklanmasına karar verdi.

Çin ile ABD arasında gümrük tarifeleri konusunda da gerginlik devam ediyor. Son olarak, iki ülke arasındaki gümrük tarifeleri 90 gün boyunca karşılıklı olarak düşürülmesi kararı alındı. Ancak, taraflar arasındaki ticaret gerilimlerinin çözülmesi için daha fazla müzakere yapılması gerektiği belirtiliyor.