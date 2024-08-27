Japonya Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü saat 11.29’da bir Y-9 gözetleme uçağının yaklaşık iki dakika boyunca Japon hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Uçağın Nagasaki'nin Danjo Adaları açıklarındaki bölgesel hava sahasına girdiği, bu nedenle Japonya'nın acil durum kapsamında savaş uçaklarını harekete geçirdiği belirtildi.

Japonya, bu olayın egemenliğin ciddi bir ihlali olduğunu ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Japonya'nın baş Hükümet Sözcüsü Yoshimasa Hayashi, Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal etmesini tamamen kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Kyodo haber ajansına göre, Savunma Bakanlığı uçağın hava sahasına girmeden önce ve sonra adaların güneydoğusundaki suların üzerinde defalarca tur attığını belirtti. Uçak saat 13.15 civarında Çin'e geri döndü. Çin'in geçici büyükelçisinin çağrıldığı, olayın Pekin'e bildirileceği ve benzer olayların önlenmesi için önlemler alınacağı ifade edildi. Pekin'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.