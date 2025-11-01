Pekin yönetimi, uzun süredir uyguladığı altın vergisi teşvikini kaldırarak küresel piyasalarda yeni bir dönemin kapısını araladı. Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte perakendecilerin Şanghay Altın Borsası’ndan aldıkları altın için KDV mahsup hakkının kaldırıldığı duyuruldu.

Yeni sistemle birlikte altın, ister doğrudan ister işlenerek satılsın, tüm satışlarda katma değer vergisine tabi olacak.

Yatırım ve mücevher altını da kapsamda

Düzenleme sadece yatırım amaçlı külçe altınları değil, mücevher, sanayi tipi altın ürünleri ve hatta Çin Halk Bankası onaylı madeni paraları da kapsıyor. Böylece hem yatırımcılar hem de tüketiciler için altın alışverişi daha maliyetli hale geliyor.

Uzmanlara göre bu karar, Çin ekonomisindeki yavaşlamaya ve emlak sektöründeki durgunluğa karşı hükümetin vergi gelirlerini artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Küresel altın fiyatlarında düzeltme sinyali

Son aylarda dünya genelinde fiziki altına talep artmış, fiyatlar rekor seviyelere yükselmişti. Ancak Çin’in kararıyla birlikte analistler, kısa vadede altın fiyatlarında düzeltme hareketinin başlayabileceği görüşünde.

Altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen talebin azalması ve Hindistan’daki festival sezonunun sona ermesi, global altın talebini zayıflatabilir.

Ticaret ilişkileri etkiliyor

ABD ile Çin arasında son dönemde yumuşayan ticaret ilişkileri de altının “güvenli liman” özelliğini kısmen zayıflatıyor. Buna rağmen ons altın hâlâ 4.000 dolar eşiğine yakın seyrediyor.

Küresel merkez bankalarının alımları ve ABD kaynaklı faiz indirimleri, fiyatların sert düşmesini engelliyor. Uzmanlar, 2026 yılına kadar ons altının 5.000 dolara kadar yükselebileceği tahmininde bulunuyor.