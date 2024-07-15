Kasım 2023'te Türkiye pazarına büyük hedeflerle giriş yapan Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, sürpriz bir kararla Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı. Hürriyet'in haberine göre, şirketin İstanbul Kağıthane'deki showroom'u boşaltıldı ve internet sitesindeki irtibat numaraları devre dışı kaldı. Hozon Neta'yı Türkiye'ye getiren GRS Automobility şirketi ise çalışanlarının büyük bir kısmını işten çıkardı.

İddialı başlangıç ve hızlı çöküş

Hozon Neta, geçen yıl 420 km menzilli Neta U modelini Türkiye pazarına sunmuştu. 2024'ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT modellerini, 2025'te ise Neta S'i satışa çıkarmayı planlıyordu. Şirket, bu yıl için en az 12 showroom açmayı hedeflemişti. Ancak, Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği yeni düzenlemeler, Hozon Neta’nın Türkiye operasyonlarını olumsuz etkiledi.

Yeni düzenlemeler ve etkileri

Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilecek elektrikli araçlar için 7 bölgede 20 servis kurulmasını zorunlu kılan düzenlemeler getirdi. Bu kararın ardından, Hozon Neta sadece yeni düzenlemeden önce Türkiye’ye getirilen 53 adet aracı satabildi. Yeni düzenleme, Çinli markaların Türkiye pazarına girişini zorlaştırdı.

Çinli marka sayısı azaldı

Ticaret Bakanlığı'nın “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” kararı 29 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu karar, finansal yapısı güçlü olmayan Çinli markaların Türkiye’deki faaliyetlerini zorlaştırdı. Sonuç olarak, Türkiye otomotiv pazarındaki Çinli marka sayısı 10’a geriledi.

GRS Automobility'nin durumu

GRS Automobility, Hozon Neta'nın Türkiye distribütörü olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak, şirketin showroom'u boşaltıldı ve çalışanların büyük bir kısmı işten çıkarıldı. Ayrıca, GRS Automobility'nin distribütörlüğünü üstlendiği Hollandalı Carver markası da iflas etti.

Satın alanlar için belirsizlik

GRS Automobility, 8 ayda yalnızca 53 adet Neta U otomobil satabildi. Yürürlükteki düzenlemelere göre, şirketin satışlarını durdurmasına rağmen önümüzdeki 10 yıl boyunca müşterilere yedek parça ve servis hizmeti verme zorunluluğu bulunuyor. Ancak, GRS Automobility yetkililerine ulaşmak mümkün olmadı.