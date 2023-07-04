Çin’in Tokyo Büyükelçisi Jianghao, açıklamasında çeşitli ülkelerdeki nükleer santrallerin su tahliye ettiğini, ancak tahliye edilen bu suyun, erimiş çekirdekle temas halinde olan kirli su değil, soğutma suyu olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Jianghao, planda bir çok bilinmez olduğunu ve suyun boşaltılmasının bir benzeri olmadığını ifade ederek işlemin derhal askıya alınması gerektiğini belirtti. Büyükelçilikten bugün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Fukushima nükleer kirli suyu, çoğu bu aşamada etkili bir arıtma teknolojisine sahip olmayan 60'tan fazla radyonüklid türü içerir. Japon işleme sisteminin etkinliği ve sürdürülebilirliği, yeterli yetkili doğrulamadan yoksundur.



30 YIL SÜRECEK

Japonya'nın mevcut planına göre denize boşaltma süreci 30 yıl hatta daha uzun sürecek. Bu kadar çok belirsizlik ve bu kadar uzun süreli bir emisyon davranışı varken bunu kim denetleyecek? Nasıl izlenir? Güvenilirlik nasıl sağlanır? Bu soruların somut sonuçları yoktur.

Wu Jianghao, Çin'in pozisyonunun çok net olduğunu, Japon tarafının denizden tahliye planını derhal askıya alması, uluslararası toplumla ciddi şekilde müzakere etmesi ve bilimsel, güvenli, şeffaf ve kabul edilebilir boşaltma yöntemlerini ortaklaşa keşfetmesi gerektiğini vurguladı.”

