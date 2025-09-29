ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından Pentagon için hazırlanan gizli raporda, Çin’in ticari feribot filosunu hızla büyüttüğü ve bu gemilerin Tayvan’a olası işgal hazırlığı kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü.

Gizli raporda dikkat çeken ayrıntılar

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC), ABD Savunma Bakanlığı için hazırlanan rapora ulaştı. Raporda, Çin’in feribotları tank taşımak ve amfibi operasyonlar için modifiye ettiği, olası bir çatışmada bu gemilerin askeri hedefler arasında yer alabileceği belirtildi.

Tatbikatlarda kullanılan feribotlar

ABD istihbarat raporuna göre, Çin feribotları yeni tip çıkarma gemileriyle yapılan tatbikatlarda kullanılıyor. “Beş Göz” ittifakı (ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda) 2022’de Çin ordusunun tatbikatlarında yaklaşık 30 feribotu izledi.

Uydu görüntüleri ortaya koydu

ABD istihbaratının tespit ettiği uydu görüntülerinde, Çin’in üç farklı sınıfta yeni çıkarma gemileri geliştirdiği, bunların 110 ila 185 metre uzunluğunda olduğu ve feribotlarla birlikte demirlendiği görüldü.

Uzmanların değerlendirmesi

CNAS araştırmacısı Thomas Shugart, çıkarma gemileriyle feribotların “birbirine uyan setler” şeklinde yapılandırıldığını söyledi. CSIS ise Çin’in 2026 sonuna kadar 76 büyük feribot inşa etmeyi planladığını açıkladı.

ABD Deniz Harp Okulu yetkilileri, feribot kapılarının ve uzunluklarının özellikle çıkarma gemilerine uyum sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Askeri amaçlı ilk kullanım

“Ro-Ro” tipi feribotlar, araç ve ağır yüklerin gemiye rampalarla girmesine imkân tanıyor. Çin, bu tür feribotları ilk kez 2019’da 15 bin tonluk “Bang Chui Dao” gemisiyle düzenlenen amfibi çıkarma tatbikatında kullanmıştı.