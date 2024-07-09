Türkiye'de Çin menşeli otomobillere yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulaması yürürlüğe girdi. Bu gelişme, Çinli otomobil markalarının fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu.

Çinli otomobil markalarına ek vergi zammı

Türkiye, Çin’den ithal edilen otomobillere yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi getirdi. Bu uygulama, özellikle Çinli otomobil markalarını etkiledi ve fiyatlarda önemli artışlara yol açtı.

Chery ve diğer markalar fiyatlarını güncelledi

Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı. Diğer Çinli markalar da bu vergiden etkilenerek fiyatlarını güncellemeye başladı. MG’nin internet sitesinde “fiyatlarımız güncelleniyor” ibaresi yer alırken, Türkiye’de fabrika kurma kararı açıklayan BYD’nin eski satış fiyatlarını koruması dikkat çekti.

Ek vergi ve otomobil piyasası üzerindeki etkisi

Yeni ek gümrük vergisi, Türkiye otomobil piyasasında büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. Özellikle Çinli otomobil markaları, bu vergiden ciddi şekilde etkilenerek fiyatlarını yükseltmek zorunda kalıyor. Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da önümüzdeki günlerde fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

Sektör yetkililerinin görüşleri

Sektör yetkilileri, bu ek verginin Türkiye’ye yatırımı teşvik etmek amacıyla getirildiğini belirtiyor. Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye’de fabrika kurması ve yerel üretimi artırması, ülkenin ekonomik kalkınması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.