Cumhurbaşkanı Kararı ile haziran ayında yürürlüğe giren Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere yönelik ilave gümrük vergisi düzenlemesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme, yatırım teşvik belgesi bulunan ithalatçıları ek mali yükümlülükten muaf tutuyor.

Yeni düzenlemenin detayları

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere yönelik gümrük vergisi düzenlemesinde değişiklik yapıldı. Haziran ayında getirilen “Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adet” şeklindeki ilave gümrük vergisi uygulamasına eklenen yeni maddeyle, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatlarda bu ek mali yükümlülük kaldırıldı.

Yatırım teşvik belgesi muafiyeti

Yeni düzenlemeyle, Türkiye'de yatırım teşvik belgesi almış olan firmalar, Çin menşeli otomobil ithalatlarında ek gümrük vergisinden muaf tutulacak. Bu adım, Türkiye'de yatırım yapmayı teşvik etmeyi ve yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Bu muafiyet, Türkiye'nin otomotiv sektörüne yönelik yatırımları artırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunacak.

Bu düzenleme, Türkiye'deki otomotiv sektörüne önemli bir destek sağlayacak. Özellikle içten yanmalı ve hibrit binek otomobillerin ithalatında sağlanan bu muafiyet, yerli üreticilerin rekabet gücünü artıracak ve yeni yatırımların önünü açacak. Ayrıca, yatırım teşvik belgeli firmaların maliyetlerini düşürerek, sektördeki büyümeyi hızlandırması bekleniyor.