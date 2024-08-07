Chery, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek ve Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer pazarlara ihracat yapmak istiyor. Ancak, fabrikanın yeri ve içten yanmalı araçlar için imtiyaz talepleri nedeniyle görüşmelerin uzadığı bildiriliyor. Türkiye ise hibrit ve elektrikli araçlar için teşviklerin esnetilemeyeceğini belirtiyor.

Potansiyel lokasyonlar ve teşvikler

Chery'nin yatırım için değerlendirdiği potansiyel lokasyonlar arasında Samsun ve Manisa öne çıkıyor. Her iki şehir de fabrikanın kurulumu için uygun altyapı ve lojistik avantajlar sunuyor. Ancak, fabrikanın tam olarak hangi şehirde kurulacağı ve imtiyaz taleplerinin ne şekilde değerlendirileceği konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

İleriye dönük planlar ve beklentiler

Chery'nin Türkiye'deki yatırım planının Eylül ayı itibarıyla netleşmesi bekleniyor. Şirket, Türkiye'nin sunduğu teşvikler ve pazar fırsatlarından yararlanarak hem yerel pazarda hem de ihracat pazarlarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Türkiye ise otomotiv sektöründe hibrit ve elektrikli araçlara yönelik teşviklerini koruyarak, çevre dostu ve sürdürülebilir teknolojilere öncelik vermeyi sürdürüyor. Chery'nin bu koşullara uyum sağlama konusunda nasıl bir yol izleyeceği, yatırımın geleceği açısından kritik bir faktör olacak.