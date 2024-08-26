Çin Merkez Bankası (PBOC), Temmuz ayında gerçekleştirdiği 20 baz puanlık indirimin ardından politika faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Piyasa beklentilerine uygun olarak, bir yıllık orta vadeli borç verme imkânı (MLF) oranı yüzde 2,3'te bırakıldı. Bu kararla birlikte PBOC, politika araçlarında stratejik bir değişikliğe işaret etti.

Faiz oranlarında sabit tutma kararı

Çin Merkez Bankası, Temmuz ayında 20 baz puanlık bir indirim yaparak bir yıllık MLF oranını yüzde 2,3’e çekmişti. Ancak Ağustos ayı toplantısında, bu oranı değiştirmeyerek sabit tutma kararı aldı. PBOC'nin bu kararı, piyasa beklentilerine uygun bir adım olarak değerlendirildi.

Orta vadeli borç verme imkanı (MLF) ve ters repo operasyonları

PBOC, yedi günlük ters repo oranını daha fazla ön plana çıkartırken, MLF’nin bir politika aracı olarak rolünü azaltacağının sinyallerini verdi. Banka, yüzde 2,3 faiz oranıyla bankalara orta vadeli kredi kolaylığı aracılığıyla 300 milyar yuan değerinde fon enjekte etti. Bu adım, finansal sisteme likidite sağlama amacı güdüyordu.

Ayrıca PBOC, bankalara yüzde 1,7 faiz oranıyla yedi günlük ters repo yoluyla 471 milyar yuan tutarında fon enjeksiyonu teklif etti. Bu oran, önceki operasyonlara göre değişmedi ve piyasalara ek likidite sağlanmasını amaçladı.

PBOC'nin stratejik değişiklikleri ve likidite yönetimi

Çin Merkez Bankası, Ağustos ayında ticari kreditörlere bir yıllık likidite enjekte etme tarihini 15'inden 26'sına çekmişti. Bu stratejik değişiklik, PBOC’nin likidite yönetiminde esneklik sağlamaya yönelik adımlar attığını gösteriyor. Orta vadeli borç verme imkânının önemini azaltarak, ters repo operasyonlarına ağırlık vermesi, likidite sağlama mekanizmalarını çeşitlendirme ve piyasa koşullarına daha hızlı yanıt verme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.