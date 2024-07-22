Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla kısa vadeli politika faizini neredeyse bir yıl sonra ilk kez düşürdü. 7 günlük ters repo oranı 10 baz puan azaltılarak yüzde 1,7'ye çekildi ve gösterge borç verme faiz oranları da aynı oranda indirildi.

7 günlük ters repo oranı ve LPR indirimleri

PBOC, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 günlük ters repo oranını 10 baz puan indirerek yüzde 1,7'ye çekti. Bu hareketin hemen ardından, bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) yüzde 3,45'ten yüzde 3,35'e ve beş yıllık LPR yüzde 3,95'ten yüzde 3,85'e düşürüldü.

Ekonomik büyümeye destek hamlesi

Macquarie'nin Çin baş ekonomisti Larry Hu, bu indirimin beklenmedik bir hamle olduğunu belirtti. Hu, "Bugünkü kesinti, muhtemelen ikinci çeyrekteki büyüme ivmesindeki sert yavaşlamanın yanı sıra üçüncü genel kurul toplantısında 'bu yılki büyüme hedefine ulaşılması' çağrısı nedeniyle" dedi. Çin ekonomisindeki yavaşlama belirtileri, PBOC'nin bu tür destekleyici adımlar atmasına yol açtı.