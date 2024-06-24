Çin'in Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Long March 2C roketi, Fransız Uzay Ajansı (CNES) ile ortak geliştirilen bir uyduyu taşıyordu. Ancak, itici roketlerden biri kontrolsüz bir şekilde yere düşerek büyük bir paniğe sebep oldu. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gün yüzüne çıktı.

Görseller sosyal medyada patladı

Fırlatmanın ardından, Çin uzay programı ve roket fırlatmaları hakkında düzenli paylaşımlar yapan bir X hesabı, olay anını gösteren bir video yayımladı. Video, roketin dumanlar içinde köye düşüşünü ve halkın paniğe kapılıp kaçışını gözler önüne seriyor. Roketten sızan yakıt ve oksitleyici maddelerin oldukça zehirli olduğu ve kansere yol açabileceği belirtiliyor.

Fırlatma ve kontrolsüz iniş

Fırlatma, 22 Haziran'da erken saatlerde gerçekleşti. SVOM uydusu, yıldızlardan gelen gama ışını patlamalarını izlemek için tasarlanmıştı. Long March 2C roketi, yörüngeye dört tona kadar ağırlık taşıyabiliyor. Ancak, roketin itici bölümünün kontrolsüz bir şekilde iniş yapması, ciddi bir tehlike oluşturdu.

Son derece zehirli kimyasallar

Roket yakıtı ve oksitleyici maddelerinin son derece zehirli olduğu kaydediliyor. Bu kimyasalların, kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığa yol açabileceği vurgulanıyor. Olay yerindeki videolarda, roketten yayılan yakıt ve oksitleyici maddelerin çevreye nasıl yayıldığı net bir şekilde görülüyor. Halkın bu kimyasallara maruz kalması, ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Yetkililerden açıklamalar

Yetkililer, can kayıplarını önlemek için fırlatmadan önce insanların yakın bölgelerden tahliye edildiğini söylese de, olayın yarattığı panik ve korku görüntüleri durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Çinli yetkililer, bu tür olayların tekrarını önlemek için daha sıkı önlemler alacaklarını belirttiler.