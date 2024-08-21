Çin tahvil piyasasında son dönemde yaşanan yoğun talep, piyasaların geleceği konusunda endişeleri beraberinde getiriyor. Yatırımcılar, hisse senedi piyasasındaki belirsizlikler ve emlak sektöründeki daralma nedeniyle, daha güvenli gördükleri devlet tahvillerine yöneliyor. Bu durum, 10 yıllık tahvil faizlerinin düşmesine ve piyasalarda bir "balon" yaratma olasılığına dikkat çekiyor.

Geçen hafta Çin’in bankalar arası düzenleyici kurumu, tahvil piyasasında manipülasyon şüphesiyle dört kırsal ticari bankayı soruşturacağını açıkladı. Bu adım, hükümetin piyasalardaki olası spekülasyonları engellemeye yönelik ilk müdahalelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

PBoC müdahaleleri: Risklerin yönetimi

Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil piyasasında yaşanan yükselişin getirdiği potansiyel risklere karşı uyarılarda bulunurken, tahvillere dayalı yönetim ürünlerinin faiz riskine maruz kalabileceğine dikkat çekti. PBoC, 2020’den bu yana ilk kez, açık piyasa işlemleri aracılığıyla nakit sağlamayı durdurarak, tahvil piyasasındaki büyük ralliyi soğutmaya yönelik adımlar attı. Analistler, bu müdahalenin hükümetin tahvil piyasasındaki canlılıktan rahatsız olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Ağustos ayı başlarında, Çin’in 10 yıllık tahvil getirisi 2,12 ile rekor düşük seviyeye ulaştı. Bugün itibarıyla ise yüzde 2,19 civarında olan bu getiri, Kasım 2020'de 3,36 seviyesindeydi. Bu, yaklaşık yüzde 3,92 olan ABD 10 yıllık Hazine getirisinden oldukça düşük bir seviyede bulunuyor.

Tahvil talebinin artışı ve potansiyel riskler

Analistler, Çin’de yatırımcıların düzenli ödeme ve devlet garantisi nedeniyle tahvillere yöneldiğini ve bu talebin tahvil fiyatlarını artırırken faiz oranlarını düşürdüğünü belirtiyor. Ülkedeki konut piyasasındaki olumsuz tablo ise yatırımcıları altın ve tahvil yatırımlarına yönlendiriyor.

PBoC’un aldığı önlemler, bazı yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, bazı analistler tahvilde Boğa piyasasının devam edeceğine inanıyor. Özellikle, yüksek getiri vaat eden kaldıraçlı yatırım fonlarına olan ilginin, ABD'deki Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) batışı gibi risklere yol açabileceği düşünülüyor. Çin hükümeti, bankaların uzun vadeli tahvillerle ilgili alacakları risklerin, ilerleyen dönemde finansal istikrarsızlığa yol açabileceğinden endişe duyuyor.