Çin teknoloji hisseleri, yapay zekâ yatırımları ve hükümetin sektöre verdiği destekle tarihi bir yükseliş kaydetti. Hong Kong’da işlem gören şirketleri takip eden Hang Seng Teknoloji Endeksi, yılbaşından bu yana %44 değer kazanarak kuruluşundan bu yana en uzun rallisini gerçekleştirdi.

Yapay zekâ yatırımları rüzgâr estiriyor

Çip üreticisi Hua Hong Semiconductor ve yapay zekâ alanındaki hamleleriyle öne çıkan JD.com, endeksin yükselişinde önemli rol oynadı. Ayrıca yapay zekâ girişimi DeepSeek’in geliştirdiği teknolojiler, yatırımcı ilgisini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Devlet desteği ve büyük ortaklıklar

Çin hükümetinin teknolojiye yeni teşvikler sağlaması, Alibaba’nın yapay zekâ yatırımlarını artırması ve şirketin Nvidia ile yaptığı iş birliği, piyasalarda olumlu hava estirdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların sektöre olan güvenini güçlendirdi.

Uzman görüşleri

Union Bancaire Privee Genel Müdürü Vey-Sern Ling, yapay zekâya yönelik iyimserliğin Alibaba’nın açıkladığı yatırımlarla daha da pekiştiğini belirtti. Ling’e göre, özellikle devletin sektöre yaklaşımı ve gıda teslimatı gibi alanlarda rekabet baskısının azalması, teknoloji hisselerine dair endişeleri büyük ölçüde ortadan kaldırdı.