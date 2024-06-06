Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 2024, Türkiye milli katılım organizasyonu ile 5-10 Kasım tarihleri arasında Şanghay'da gerçekleştirilecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2017'de başlattığı bu prestijli fuar, küresel ticaret ve iş birliğini artırmayı amaçlıyor.

Türkiye ve Çin arasındaki bağlar

Türkiye, Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerini derinleştiren ilk ülkelerden biri olarak bu fuarda önemli bir rol oynuyor. Türkiye İhracatçılar Birliği (TİB) tarafından organize edilen milli katılım, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini pekiştirecek.

Ürün yelpazesi ve ihracat potansiyeli

CIIE Fuarı, tüketim malları, otomotiv, ekipman, medikal cihazlar, tarım ürünleri ve hizmet ticareti gibi geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin Çin'e olan ihracatını artırmayı hedefleyen TİB, özellikle katma değeri yüksek ürünlerin tanıtımına odaklanıyor.

Ticaret açığını kapatma stratejisi

2023 yılında Türkiye'nin Çin'e ihracatı 3,3 milyar dolar iken, ithalat 44,9 milyar dolara ulaştı. Bu büyük ticaret açığını kapatmak için CIIE, Türk firmaları için önemli bir fırsat sunuyor. TİB, Çin pazarını daha iyi anlamak ve stratejik adımlar atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çin pazarındaki fırsatlar

Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan araştırmalar, Çin’in ithalat pazarında Türk ürünlerinin önemli bir fiyat avantajına sahip olduğunu gösteriyor. Çin’in 2023 yılında ithal ettiği ürünlerin %27’sine tekabül eden 416 milyar dolarlık bir pazar, Türk ihracatçıları için büyük bir fırsat sunuyor.

Değişen tüketici tercihleri

Çin’de refah seviyesinin artmasıyla birlikte, tüketici tercihleri de değişiyor. Sağlıklı ve kaliteli Türk ürünleri, Çinli tüketiciler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu doğrultuda, gıdadan kozmetiğe, tekstilden mermere kadar geniş bir yelpazede Türk ürünlerini Çin pazarına tanıtarak ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz.

Türk firmalarının değerli katılımları ile Türk ürünlerini Çinli dostlarımıza tanıtmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu önemli fuar, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak için büyük bir adım olacak.