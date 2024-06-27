Görev kontrol odasında, modülün paraşütle inişi canlı yayında alkışlarla karşılandı. Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Zhang Kejian, “Chang’e-6 Ay keşif görevi tam bir başarıyla sonuçlandı” dedi. Bu, Çin'in şimdiye kadar gerçekleştirdiği en karmaşık görev olarak kayıtlara geçti.

Çin uzay gücü hedefine yaklaşıyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu başarıyı "uzay, bilim ve teknoloji açılarından güçlü bir ülke yaratmak için bir başka dönüm noktası niteliğindeki kazanım" olarak nitelendirdi. Chang’e-6’nın toplam ağırlığı iki kilogramı bulan Ay tozu ve taşı getirdiği tahmin ediliyor. Bu örnekler, öncelikle Çinli bilim insanları tarafından incelenecek, ardından diğer araştırmacıların erişimine açılacak.

Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndan değerli örnekler toplandı

Örnekler, Ay’ın uzak yüzünde bulunan ve Dünya’dan asla görülmeyen Güney Kutbu-Aitken Havzası’ndan toplandı. Bu bölge, 4 milyar yıl önce oluşmuş bir çarpma krateridir. Örneklerin analizi, Ay, Dünya ve Güneş Sistemi’nin nasıl oluşup geliştiği konusunda daha fazla bilgi sağlayabilir. Ayrıca, bu görev Çin'in Ay’daki kaynaklardan faydalanma hedefini destekliyor.

Bilim dünyası heyecanla bekliyor

Bilim insanları, getirilen örneklerin hangi bulguları ortaya çıkaracağını merakla bekliyor. Brown Üniversitesi’nden gezegen bilimci James Head, “Bu bir altın madeni, hazine sandığı. Uluslararası bilim camiası bu görevden dolayı çok heyecanlı” dedi. Hong Kong Üniversitesi’nden gezegen jeoloğu Yuki Qian da, bu görevin bilim dünyasının bazı sorularına yanıt vereceğini ve Ay’daki kaynakların değerlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.