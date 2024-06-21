Son olayda Çin Sahil Güvenliği'nin Filipin botlarına yönelik saldırısı, uluslararası toplumda endişe ve kınama yarattı. İki ülke arasındaki tansiyon, geçtiğimiz günlerde yaşanan çatışma ve gerilimli olaylarla iyice tırmandı.

Çinli askerlerin, Filipin botlarına bıçaklarla ve palalarla saldırdığı, botları delerek batırmaya çalıştığı iddia edildi. Bu olay, kameralara da yansıdı ve uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Filipin tarafı, Çin'in gemilerine hukuksuz bir şekilde çıkarak navigasyon ekipmanlarına el koyduğunu ve personellerini yaraladığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Filipinler'in yanında olduklarını belirterek Çin'in tırmandırıcı eylemlerini kınadı. Miller, "Çin'in Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde yasal operasyonlarını engellemeye yönelik eylemleri sorumsuzca ve tırmandırıcıdır" dedi. ABD'nin bu tür eylemleri kınadığını ve Filipinler'in egemenlik haklarına destek verdiğini vurguladı.

Çin'in Savunması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise Çin Sahil Güvenliği'nin eylemlerinin profesyonel ve ölçülü olduğunu iddia etti. Jian, eylemlerin amacının yasa dışı taşıma ve ikmal faaliyetlerini engellemek olduğunu savundu. Çin, egemenlik haklarını yasalara uygun olarak koruma sözü vererek, Filipinleri "provokatif eylemlerini durdurmaya" çağırdı.

Güney Çin Denizi, bölge ülkeleri arasında uzun süredir devam eden egemenlik ihtilaflarının merkezinde bulunuyor.