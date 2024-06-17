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**Ara Başlık 1:** İkmal Gemisi İle Çin Gemisi Çarpıştı

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarının merkezinde bulunan İkinci Thomas Sığı'nda, Filipinler'e ait bir ikmal gemisi ile Çin'e ait bir geminin çarpıştığı bildirildi. Çin Sahil Güvenliği, Filipin gemisinin yasa dışı olarak bölgeye girdiğini ve çarpışmaya yol açtığını belirtti.

Bölgedeki gerilim nedeniyle endişeler artıyor

Pekin yönetimi, bölgedeki Filipin gemisini uyarılarına rağmen çarpışma riski yarattığı gerekçesiyle suçlarken, her iki tarafın da çarpışma sonrası olası hasar veya yaralanma hakkında bilgi vermediği açıklandı. İkinci Thomas Sığı, son dönemde bölgedeki tansiyonun yüksek olduğu noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmazlık

Güney Çin Denizi, bölge ülkeleri arasında uzun süredir devam eden egemenlik anlaşmazlıklarının odağı konumunda. Çin'in bölgedeki geniş kapsamlı iddiaları, Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da tepkisini çekiyor. ABD ve uluslararası toplum ise Çin'in tek taraflı egemenlik iddialarını sıkça eleştiriyor.