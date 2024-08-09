CBME (Children, Baby, Maternity Expo) Türkiye, bu yıl 11 – 14 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Çin ve Hindistan'da da düzenlenen CBME fuarlarının Türkiye ayağı, anne, bebek ve çocuk ürünleri alanında 1.000'in üzerinde markanın yeniliklerini sergileyeceği büyük bir organizasyon olacak. İzmirli firmaların da yer alacağı fuar, Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği önemli yurt içi fuarlar arasında yer alıyor.

Uluslararası katılım ve destekler

CBME Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer, bu yıl fuara olan ilginin yüksek olduğunu belirtti. Dinçer, “Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Çin, Güney Kore gibi ülkelerden katılımcılar şimdiden stantlarını ayırttı. Ayrıca, online ziyaretçi kayıtları devam etmekte ve binlerce sektör profesyoneli fuar takvimlerine CBME Türkiye’yi ekledi” dedi. Dinçer, fuara katılan Türk firmaların yer kirası ve stant masrafları için T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) aracılığıyla 222 bin 472 liraya kadar destek alabileceğini de sözlerine ekledi.

Fuarın önemi ve katılımcı profili

30 yılı aşkın süredir Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Rusya-BDT bölgelerinde bebek ve çocuk ürünlerine dair sektör ihtiyaçlarını karşılayan CBME Türkiye, bu yıl da büyük bir katılım ve ilgiyle karşılanıyor. Fuar, anne, bebek ve çocuk ürünleri sektöründeki en son yenilikleri ve trendleri takip etmek isteyenler için önemli bir platform sunacak.