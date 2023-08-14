FATİH ÖZKILINÇ-Dünyayı etkisi altına alan pandemi öncesi en büyük turist kaynaklarından biri olan Çin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye turist grubu yollanmasını serbest bıraktı.Çin'in bu kararı küresel turizm endüstrisindeki toparlanmayı hızlandırması beklenirken Egeli turizm sektörü temsilcileri de kararı olumlu buldu. İZTO Turizm, Seyahat Acenteleri ve Oto Kiralama Grubu Meslek Komitesi Başkanı Tolga Gencer, Çin'in yasağı kaldırmasının ülkeye gelen turist sayılarını ve turizm gelirlerini artıracağını vurguladı.

REZERVASYONLAR HEMEN BAŞLADI

Çin'in çok önemli bir turizm pazarı olduğunu kaydeden Gencer, "Covid Pandemisi sonrasında da kademeli olarak seyahat yasağı kararlarını kaldırmaya başlamıştı son olarak Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye kaldırdı. Çin'in bu kararı aldığı günün akşamından itibaren Türkiye'ye rezervasyon gelmeye başladı. Yasakların kalkması Türkiye için olumlu" diye konuştu.



KÜLTÜR TURUNA GELİYORLAR

Çinli turistlerin Anadolu turlarını tercih ettiğini de belirten Gencer, "Çin'den ülkemize gelen turistler, 7-10 gün arasında değişen Anadolu turlarını tercih ediyor. İstanbul'dan başlayıp Kapadokya, Konya, Ege Bölgesi ve Efes'e gelip dönüyorlar. Çinli turistler kültür turuna geliyor" dedi.



İZMİR VE EGE'YE ÖZEL TANITIM



Çinli turistlerin daha fazla Ege Bölgesi ve İzmir'i tercih etmesi için çalışmaların yapıldığını da aktaran Gencer, "Son iki yıldır İzmir Vakfı ve TÜRSAB ortaklaşa olarak bütün dünyadaki fuarlara İzmir standıyla katılmaya başladı. İzmir ve Ege'yi ayrıca tanıtmaya çalışıyoruz. İki, üç sene sonra bu çalışmaların meyvesini alacağız. Uzakdoğu, Çin pazarından İzmir'e daha fazla turist çekeceğiz" ifadelerini kullandı.