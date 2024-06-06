İzmir Milletvekili Mahir Polat, Çin'in plastik atık ithalini yasaklaması sonrasında Türkiye'nin AB'nin plastik atık hedefi haline geldiğini belirtti.

İthalat miktarında artış

Polat'ın açıklamasına göre, Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasıyla Türkiye'nin plastik atık ithalatında büyük bir artış yaşandı. 2017'de 277 bin ton olan ithalat miktarı, 2022'de 685 bin tona kadar yükseldi. Polat, Bakanlık tarafından 2023 yılına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını ancak sadece İngiltere'den 175 bin ton plastik atık ithal edildiğini belirtti.

Ambalaj üretimi ve geri dönüşüm

Türkiye'de yılda yaklaşık 9 milyon ton ambalaj üretildiğine dikkat çeken Polat, bunun yaklaşık yüzde 40'ının plastik olduğunu ifade etti. Ancak, sadece plastik poşetlerin ücretlendirilmesinin çevreci olunamayacağını vurguladı. Geri dönüşüm konusunda ise yeterli ilerleme kaydedilemediğini dile getirdi.

Atık yönetimi ve yatırımlar

Mahir Polat, belediye atıklarının yıllık 35 milyon tonu bulduğunu belirtirken, bunun yüzde 70'inin depolama yöntemiyle bertaraf edildiğini söyledi. Geri kalanın ise çeşitli yöntemlerle bertaraf edildiğini ifade etti. Ancak, yeterli kaynak ayrılmadığına ve tesis yatırımları için gereken bütçenin hala sağlanamadığına dikkat çekti.

İzmir Milletvekili Mahir Polat, atık ithalatının aşamalı olarak sonlandırılması gerektiğini belirtti ve tesis yatırımları için gereken bütçenin sağlanması çağrısında bulundu.