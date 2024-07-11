Berkant ÖZOKTAŞ/Özel Haber

Altınoluk Mahallesi’nin önemli simgelerinden biri olan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, uzun süredir atıl durumdaydı. Edremit Belediyesi tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda bahçe, modern bir görünüme kavuşturularak yeniden hayata geçirildi.

12 Temmuz günü hizmete açılıyor

Yenilenen Çınaraltı Çay Bahçesi, mahalle sakinlerinin ve ziyaretçilerin keyifli zaman geçirebileceği bir mekân olarak hizmete açılıyor. Edremit Belediyesi işletmesi olarak 12 Temmuz Cuma günü saat 19.30'da düzenlenecek açılış töreni ile kapılarını halka açacak.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, açılış törenine tüm vatandaşları davet ederek, “Altınoluk’un simgelerinden Çınaraltı Çay Bahçesi’ni belediyemiz işletmesinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.