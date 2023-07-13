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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de şüphelinin işlediği cinayette kullanıp denize attığı tabanca, dalgıç polislerin 2 günlük çalışmasıyla çıkarıldı. Olay, 4 Haziran'da Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan S.U. olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler katil zanlısı S.Ö.'nün kimliğini belirleyip gözaltına aldı. Sorguya alınan S.Ö., cinayette kullandığı tabancayı denize attığını itiraf etti. Deniz Limanları Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de S.Ö.'nün ifadesi üzerine Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahili Beşiktaş Meydanı açıklarında tabancayı aradı. 2 gün süren çalışma sonunda dalgıçlar, denizden çıkardığı silahı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim ederken S.Ö., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)