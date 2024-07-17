Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, uzun süredir aranan V.Ö.'yü yakalamak için kapsamlı bir operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, "kasten öldürme" suçundan aranan ve 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan V.Ö., Kuşadası'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevine gönderildi

JASAT Timi tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda V.Ö.'nün izine ulaşıldı. Arama çalışmalarının ardından, V.Ö.'nün saklandığı yer tespit edilerek hızlı bir operasyon düzenlendi. Başarılı bir şekilde yakalanan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı ve cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.