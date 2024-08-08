Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 28 Temmuz’da meydana gelen yangın, arkasında dehşet verici bir cinayet senaryosunu gün yüzüne çıkardı. 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 72 yaşındaki Faik Yorgun’un yanmış cesedi bulunmuştu. İlk etapta yangının sebebi olarak değerlendirilse de, cinayet soruşturması sürücüsü tüyler ürperten detaylar ortaya koydu.

Otopsi tespitleri ipucu verdi

Yorgun’un cansız bedeninin Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilen otopsisinde, boynunda kırıklar tespit edildi. Bu bulgu üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Antalya'dan Bursa'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2. sınıf öğrencisi Mustafa Polat’ın cinayetin failleri arasında olduğu belirlendi.

Şok edici itiraflar

Polat’ın, olay günü Faik Yorgun’un evine girdiği ve ardından yangın çıktığı tespit edildi. Cinayet Büro Dedektifleri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli Polat’ın kimliğini belirledi ve kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Polat, ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip kaçtım" dedi.

Tutuklandı

Polat’ın ifadesi ve geçmişte Faik Yorgun’un babası ile çalışmış olmalarının ardından yaşanan bir husumet nedeniyle cinayeti işlediği bilgisi de edinildi. Mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.