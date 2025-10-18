Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin “biri itti” iddialarıyla gündeme gelen Kobra Murat, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, “Cinayet yok, evlatları annelerine zarar vermez” dedi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, Yalova’daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde sanatçının kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan de bulunuyordu. Güllü’nün ölümü üzerine dosya Cinayet Büro Amirliği’ne devredilmişti.

Bu süreçte Güllü’nün yakın dostu Kobra Murat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Cinayeti çözdüm” diyerek dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Murat, “Güllü’nün tırnaklarında DNA çıkmadı, biri itti” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Murat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kobra Murat'tan yeni açıklama geldi

Gelen tepkiler üzerine Murat, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı:

Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Murat, “Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Aslında olayı çözdüm diyecektim, cinayet yok” dedi. Murat, Güllü’nün çocuklarının annelerine zarar veremeyeceğini vurgulayarak, “Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Onlara kesinlikle annesini itti demiyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada oluşan yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten ve özellikle evlatlardan özür diledi.

Murat ayrıca, Güllü ile birlikte yaşadıkları güzel günlerden bahsederek, bu acı olayın kendilerini şoka uğrattığını ifade etti.

Ünlü sanatçı, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ve bunu düzeltmek istiyorum. Güllü ile çok işlere gittik, konserlere gittik. İyi kötü günlerimiz oldu. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. Acı tatlı çok güzel günler yaşadık. Bu bizi şoka sokan kötü olay olduğunda sahneden gelmiştim. Sosyal medyada konuşmalar duydum. Camın önünden oynayarak düşeceğini kimse inanamadı Güllü'nün."

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

"Ben bu olay aydınlığa çıksın diye bir açıklama yaptım. Herkes çatılara bakıyor bir de aşağılara bakılsın dedim. Fakat çok yanlış anlaşıldım. Aslında olayı çözdüm diyecektim, cinayet diye bir şey yok. O evlatlar annesine hayatta zarar veremez. Ben o çocukların kalbinin güzelliklerini biliyorum. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Onlara kesinlikle annesini itti demiyorum. Herkesten özür diliyorum, evlatlarından özür diliyorum."