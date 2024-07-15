ANKARA (AA) - Çin'in başkenti Pekin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.



Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen anma törenine çok sayıda davetli katıldı.

Tören, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Musa, burada yaptığı konuşmada, 252 kişinin şehit edildiği, 2 binden fazla kişinin gazi olduğu darbe girişiminine karşı duruşu "eşsiz bir kahramanlık destanı" olarak niteledi.

"Hain saldırılar karşısında, milletimiz, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, darbecilere karşı topyekün sarsılmaz bir direniş ortaya koydu." ifadesini kullanan Musa, hangi siyasi görüşten olursa olsun, yüz binlerce vatandaşın, demokrasiye, millet iradesine sahip çıkmak için sokaklara döküldüğünü anlattı.

Musa, "Bu nedenle, FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde en büyük pay, hiç kuşkusuz devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canlarını siper etmeye hazır kahraman vatandaşlarımızdır. 15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin girişimleri sonucunda birçok ülkenin FETÖ'ye karşı ciddi tedbirler aldığını vurgulayan Büyükelçi Musa, "Çin ile bu konuda görüş birliği içerisindeyiz. Darbe girişimini müteakip günlerde, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Zhang Ming, hükümetimize destek mahiyetinde ülkemizi ziyaret etmişti." dedi.

Musa, Çin-Türkiye ikili ilişkilerine değinerek, gerek siyasi gerek ekonomik ve ticari alanda kritik gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Şafak Vakti" isimli video gösterildi.

Programa katılan konuklar, darbe girişimi esnasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi ziyaret etti.