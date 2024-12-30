Çin’in Hebei eyaletinde mart ayında yaşanan kan donduran olayda, 13 yaşındaki iki çocuk, sınıf arkadaşlarını vahşice öldürerek terk edilmiş bir seraya gömdü.

Hebei eyaletindeki korkunç cinayette, Zhang soyadlı çocuk, Wang’ı bir scooter ile seraya götürdü ve Li adlı arkadaşı da Ma ile birlikte olay yerine geldi. Zhang, seraya vardığında Wang’a kürekle saldırmaya başladı. Li de saldırıya yardım ederken, olaya tanık olan Ma seradan ayrıldı. Wang’ı öldüren Zhang ve Li, cesedi gömdükten sonra kaçtı.

Mahkeme cezaları açıkladı: Müebbet ve 12 yıl hapis

Mahkeme, Zhang’ın cinayeti planladığını ve arkadaşlarını da suça teşvik ettiğini belirtti. Zhang müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Li 12 yıl hapisle cezalandırıldı. Suç işlemeyen Ma ise ıslah eğitimi alacak.

Soruşturma detayları: SIM kart ve para aktarma planı

Cinayetten sonra Zhang, Wang’ın telefonunu kullanarak hem kendisine hem de Li’ye para aktardı. SIM kartı yok etmesi için Ma’ya verdi ancak Ma, daha sonra polise itirafta bulunarak olay yerini gösterdi.

Zorbalık iddiaları

Wang’ın ailesi, mart ayında yaptıkları açıklamada, oğullarının okulda bu çocuklar tarafından sürekli zorbalığa maruz kaldığını ifade etti.