Çinli MingYang Smart Energy, dünyanın en büyük rüzgar türbinlerini kullanarak devasa Ocean X platformunu geliştirdi. Bu platform, 5. kategori kasırgalar gibi ekstrem hava koşullarında bile enerji üretebiliyor. Şirketin LinkedIn'de paylaştığı bilgilere göre, Ocean X platformu yılda 54 bin MWh enerji üretme kapasitesine sahip, bu da yaklaşık 30 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Ocean X platformunun teknik özellikleri

2020'de 1:10 ölçekli bir prototipi test edilen Ocean X platformunun bu yıl orijinal boyutunda kurulumları tamamlandı. Her biri 182 metre çapında olan rüzgar türbinleri, ters yönde dönen rotorlardan oluşuyor ve V şeklindeki bir yapı üzerinde yer alıyor. Ultra yüksek performanslı betonla inşa edilen platform, yaklaşık 16 bin ton ağırlığında ve 35 metreden derin sularda çalışabiliyor.

MingYang, bu platformun 5. kategori kasırga koşullarında saatte 260 kilometreye kadar rüzgar hızlarına ve 30 metreye kadar yüksek dalgalara dayanabildiğini belirtiyor. Yüksek tayfun direnci sayesinde saniyede 79,8 metreye kadar hızdaki rüzgarlara karşı dayanıklılık gösteriyor.

Enerji üretimindeki devrim

Ocean X platformu, iklim değişikliği nedeniyle artan ekstrem hava olaylarına karşı önemli bir çözüm sunuyor. Bu tür kasırgalar, genellikle ahşap evler, ağaçlar ve elektrik direkleri üzerinde yıkıcı etkiler yaratıyor. MingYang'ın geliştirdiği bu yenilikçi teknoloji, deniz enerjisinde yeni bir çağ başlatma potansiyeline sahip.

Çin'in yenilenebilir enerji hedefleri

Bu platform, Çin'in 2025 yılına kadar ulusal enerji tüketiminin üçte birini yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefi için büyük bir adım olarak görülüyor. Ocean X, binlerce haneye yeşil enerji sağlayarak karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 56 bin ton azaltabilir.