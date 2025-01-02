Çin Ticaret Bakanlığı, Tayvan'a silah satışları gerekçesiyle 28 ABD savunma şirketini ihracat kontrol listesine dahil etti.

Yeni yaptırımlar ve sebepleri

Çin Ticaret Bakanlığı, Tayvan krizini bahane ederek 28 ABD savunma şirketini ihracat kontrol listesine eklediğini duyurdu. Bakanlık, bu firmalara çift kullanımlı ürünlerin ihracatının yasaklandığını ve kararın hemen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Çin, bu adımın ulusal güvenliği koruma ve nükleer silahların yayılmasını engellemeye yönelik olduğunu belirtti.

Hangi şirketler listede?

Yaptırım uygulanan şirketler arasında, savunma sanayisinin dev isimleri yer alıyor: General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation ve Raytheon Missiles & Defence. Bu firmalar, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına tepkisel olarak Pekin’in daha önceki yaptırım listesindeydi.

Ulusal güvenlik ve uluslararası yükümlülükler

Çin Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, bu adımın Çin’in ulusal güvenliğini koruma ve nükleer silahların yayılmasını önleme gibi uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla atıldığını vurguladı.

Güvenilmez kuruluşlar listesi

Ayrıca, Tayvan’a silah satışları nedeniyle 10 firma "güvenilmez kuruluşlar" listesine dahil edildi. Bu şirketler, Çin’in ulusal güvenliğini tehlikeye atma suçlamasıyla yaptırıma uğradı.