Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Çin'in Afrika ülkeleriyle dijital alandaki desteklerini artıracağını ve "dijital bir Afrika" inşa etmeye yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Beijing'de düzenlenen Çin-Afrika dijital işbirliği forumunda konuşan Bakan Jin, mobil iletişim, veri merkezleri, denizaltı ve kara kabloları gibi alanlarda işbirliğine vurgu yaptı. Jin, 5G, 6G, ağ güvenliği, yüksek performanslı bilgi işlem ve kuantum iletişimi gibi dijital teknolojilerin geliştirilmesi için de ortak çaba sarf edileceğini ifade etti.

Bakan Jin, işletmeler, kuruluşlar ve üniversiteler arasında kapasite geliştirmeye yönelik işbirliğine teşvik edileceğini de sözlerine ekledi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen forumda, Çin-Afrika dijital işbirliğini geliştirmeye yönelik bir eylem planı yayımlandı.

Bu plan çerçevesinde, Çin ve Afrika arasındaki dijital işbirliği işletmelere, mobil iletişimden veri merkezlerine, denizaltı ve kara kablolarına kadar geniş bir yelpazede faydaya ve gelişime dayalı işbirliği fırsatları sunacak. Ayrıca, dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması için de ortak çaba sarf edilecek.