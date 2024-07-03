Çin'in önemli ticari merkezlerinden Nanjing Belediye Başkanı Chen Zhichang, İzmir'e önemli bir iş birliği ziyareti gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin artırılması ve karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ele alındı.

İki şehir arasındaki ticaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki şehir arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin güçlenmesi adına bu ziyaret büyük önem taşıyor" dedi.

Yeni kapılar aralanıyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise açıklamasında, "Nanjing ile İzmir arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve İzmir'de Çin Konsolosluğu'nun yeniden açılmasıyla ilgili görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Bu adımlar, hem ekonomik hem de kültürel alanda yeni kapılar açacak" şeklinde konuştu.

İzmir'in simgesel ögeleri

Toplantıda ayrıca, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ve İzmir Kalkınma Ajansı Direktörü Hülya Ulusoy'un sunumlarıyla, Çin-Türkiye dış ticaret rakamları ve İzmir'in inovasyon projeleri ele alındı. Görüşmelerin ardından Nanjing heyetine İzmir'in simgesel hediyeleri takdim edildi.