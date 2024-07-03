Çin pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik uzun yıllardır yoğun mesai harcayan Ege İhracatçı Birlikleri, Çin ile yeni iş birliklerinin kapısını araladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin Nanjing Belediye Başkanı Chen Zhichang ile bir araya geldi.

TÜRKİYE İLE ARTAN TİCARİ İŞ BİRLİĞİ

Nanjing Belediye Başkanı Chen Zhichang, Nanjing’in özellikle son dönemde Türkiye ile ticari anlamda iş birliği ivmesini artırdığını önemle vurgulayarak ; “Geçtiğimiz yıl, Nanging’in Türkiye ile dış ticaret hacmi yıllık ,4 artışla 836 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu hacmi, yıllık artışla 724 milyon ABD doları tutarındaki ihracat ve yıllık %87,2 artışla 112 milyon ABD doları tutarındaki ithalat oluşturmakta. Bu da iki taraf arasındaki büyüyen ticari ilişkilerin en önemli göstergesi.”dedi.

İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNDE BU ZİYARETİ ÖNEMSİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Nanjing Belediye Başkanı ve Beraberindeki heyeti ilimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İkili ticari ve siyasi ilişkilerimizin gelişmesinde bu ziyareti önemsiyoruz.” diye konuştu.

İZMİR’DE ÇİN KONSOLOSLUĞU’NUN YENİDEN AÇILMASI BİZİ ÇOK MEMNUN EDECEKTİR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Nanjing, Çin'deki ikinci en büyük ticaret merkezidir. İzmir ile Nanjing arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi adına önemli bir adım atıyoruz. İzmir’de Çin Konsolosluğu’nun yeniden açılması bizi çok memnun edecektir. İzmir ve Nanjing arasında karşılıklı iş birliği ve yatırımların artması, hem ekonomik hem de kültürel anlamda olumlu sonuçlar doğuracaktır. Eğitim ve araştırma alanında ortak projeler yürütülerek bilgi ve deneyim paylaşımı artırılabilir, akademik iş birlikleri geliştirilebilir. Bu toplantının, İzmir ile Nanjing arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine ve yeni iş birliği olanaklarının keşfedilmesine vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz yaptığı sunumda EİB organizasyon yapısı, Çin-Türkiye dış ticaret rakamları ve EİB’in 2019 yılından beri Çin özelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Direktörü Hülya Ulusoy ise İZKA organizasyon yapısı ve İZKA’nın İzmir ili özelindeki inovasyon ve girişimcilik, yeşil ve mavi büyüme projeleri, yatırım projeleri konularında sunum gerçekleştirdi.

Konuşma ve sunumların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi tarafından Nanjing Belediye Belediye Başkanı Chen Zhichang ve heyetin diğer temsilcilerine hediyeler takdim edildi.

Nanjing Belediye Belediye Başkanı Chen Zhichang, Ege İhracatçı Birlikleri Çin anı defterine ziyarete ilişkin memnuniyetini ve ikili ilişkilerin güçlenmesi dileklerini de yazdı.