Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçova Mahallesi'nde, geleneksel çömlekçilik mesleğinin canlandırılması için adımlar atılıyor. Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, beraberindeki heyetle birlikte bölgedeki çömlekçilik atölyesini ziyaret etti.

Çömlekçilik mesleği yaşatılacak

Atölye sahibi Ercan Cesur ve ustalarla görüşen Başkan Kıvrak, çömlekçilerin taleplerini dinleyerek belediye olarak destek vereceklerini söyledi. Kıvrak, desteklerinin malzeme temini, eğitim programları ve pazarlama faaliyetlerini içereceğini belirtti. Çömlekçiliğin hem kültürel miras hem de ekonomik değer açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan, bu geleneği yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.