Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Çine ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 75 yataklı Çine Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, taşınma öncesindeki son çalışmaları yerinde inceledi. Şenkul, yürütülen teknik altyapı çalışmaları ve hastanede kullanılacak mobilya, mefruşat ile tıbbi cihazlarla ilgili yapılan düzenlemeler hakkında Hastane Başhekimi ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, hastanenin sağlık hizmeti sunumuna yönelik son durumu değerlendiren Dr. Şenkul, tesisin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, yeni hastanenin modern altyapısı ile sağlık hizmetlerini daha kaliteli ve etkin sunma amacını taşıdığını belirtti. Yeni hastane binasının, Çine halkına sağlık alanında önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.