Çine Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşılır? Çine Devlet Hastanesi adres ve iletişim bilgileri gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çine Devlet Hastanesi’ne ulaşım yolları, adres ve iletişim bilgilerini sizler için derledik. Bu haberde hastaneye nasıl kolayca gidebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Çine Devlet Hastanesi’ne giden otobüs ve dolmuşlar

Çine Devlet Hastanesi’ne ulaşım için Aydın il merkezinden ve hastane yanında bulunan Topçam Madran su dolum tesisi önündeki duraktan 504 ve 504A numaralı halk otobüsleri ve ilçe Çine Birlik dolmuşlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Çine Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

KURUM: Çine Devlet Hastanesi

Adres: Şevketiye Mah. Adnan Menderes Bulvarı Üzeri No:207 Çine /Aydın 09500

Tel: 0.256 711 59 00

Fax: 0256 711 6031-9955

E-Mail:[email protected]

cinedh.saglik.gov.tr

Detaylı bilgi için tıklayınız