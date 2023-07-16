CIIE Fuar Bürosu tarafından İstanbul Shangri-La otelde Çin Uluslararası İthalat Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İlgili toplantıda Fuarın Türkiye milli katılımını organize eden Ege İhracatçı Birlikleri ile CIIE Fuar ana organizatörü arasında Mutabakat Zaptı İmza Töreni gerçekleştirildi.



Tanıtım toplantısında açılış konuşmalarında söz alarak bir sunum gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri'nde 2019 yılını "Çin Yılı" ilan ettik. Birliğimiz bünyesinde 'Çin Takımı ' kurduk. Bu ekip mesailerinin çoğunu Çin’e harcamakta. İhracatçılarımızı Çin pazarının sunduğu fırsatlardan haberdar etmek ve Çin e-ticaret platformlarıyla tanıştırmak amacıyla "Hedef Pazar: Çin" seminerleri düzenledik. Kasım 2022'de üyelerimiz için bir Çin Mini MBA Sertifika Programı düzenledik. İhracatçılarımızı Çinli ithalatçılar ile buluşturmak için alım heyetleri organize ettik.” dedi.

Çin'in e-ticaret platformlarında da bölgemizin ürünlerini tanıtmak için çalışıyoruz

Başkan Eskinazi, “ICBC Türkiye Bankası ile Mutabakat Zaptı imzaladık. İkili ilişkilerimizi yerel para birimlerinde geliştirmek için bazı platformlar geliştirmeye çalışıyoruz. Wechat hesapları oluşturduk. Çin'in popüler e-ticaret platformlarında da bölgemizin ürünlerini tanıtmak için çalışıyoruz. Dünyanın en büyük doğal taş fuarı olan "Xiamen International Natural Stone" fuarına da uzun yıllardır milli katılım düzenliyoruz. 2019 yılından bu yana da Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na milli katılım düzenliyoruz.” diyerek Ege İhracatçı Birlikleri’nin Çin pazarı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 38 milyar dolar dış ticaret açığımız var

Eskinazi, “Ticaret Bakanlığımız geçen yıl ihracatımızı artırmak için Çin'i hedef ülke ilan etti. Çin'e 2022'de 3,2 milyar dolar ihracat yaparken, Çin'den ithalatımız 41,3 milyar dolar. Yaklaşık 38 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Biz bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ve China International Import Expo'nun bu açığın kapanmasına ülkemiz lehine katkı sağlayacağını umuyoruz. 2019 yılından bu yana, katılımcı sayımız her yıl 10-15 arasında değişmektedir.” diye konuştu.

CIIE dünya çapında ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuar

Etkinliğin açılışında konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, CIIE'nin düzenlenmesinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından bizzat planlanan, önerilen ve teşvik edilen önemli bir girişim olduğunu belirterek, CIIE'nin dünya çapında ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuar olduğunu aktardı.



Shaobin, "Son zamanlarda bazı ülkeler kendi çıkarları için tek taraflılık ve korumacılığı uygulayarak, riskin ortadan kaldırılması teorisini yayarak, bağlantıları kırmayı teşvik ederek yüksek duvarları inşa etmeye çalışıyorlar. Bu tür ekonomik ve ticari meseleleri, siyasi ulaştırma ve silah haline getirme hareketleri yalnızca küresel ekonomik düzeni ciddi bir şekilde bozacak ve küresel ticaretin maliyetini artıracaktır. Biz konularla tamamen karşı çıkıyoruz." diye konuştu.

Çin, Türkiye'nin dünyada en büyük üçüncü Asya'da ise en büyük ticaret ortağı

Uluslararası toplumun da Çin ekonomisine güven oyu verdiğini aktaran Shaobin, "Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar Çin ekonomisine yönelik büyüme beklentilerini yükseltti. Microsoft ve Apple gibi uluslararası devlerin yöneticileri son dönemde Çin'i ziyaret ediyor ve iyimser olduklarını belirtiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Shaobin, "Son yıllarda iki Türkiye ve Çin devlet başkanlarının stratejik rehberliğinde Çin'le Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler istikrarlı bir gelişme kaydetmiştir. Çin, şu anda Türkiye'nin dünyada en büyük üçüncü Asya'da ise en büyük ticaret ortağıdır." dedi.

Dijital ekonomi, yeşil enerji ve turizm gibi alanlarda iki taraf arasındaki yeni iş birliklerini daha da genişletebiliriz

Çin olarak Türkiye'den yerel süt ürünleri, kanatlı ürünleri ve su ürünlerini Çin'in sofralarında daha fazla görmek istediklerini aktaran Shaobin, "Çin'in orta gelir grubu şu anda 400 yüz milyonu aştı. Türkiye'den daha çok kaliteli ürünleri ithal etmek istiyoruz. Geleneksel alanların yanı sıra dijital ekonomi, yeşil enerji ve turizm gibi alanlarda iki taraf arasındaki yeni iş birliklerini daha da genişletebiliriz diye düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Çin'in dışa açılımının kapıları kapanmayacak, aksine daha da genişleyecektir

Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi (National Convention and Exhibition Center) Başkanı Ning Feng konuşmasında CIIE'ye ev sahipliği yapmanın önemli bir karar olduğunu belirterek, Çin'in yeni dönemde üst düzey açılımı teşvik edeceğini aktardı.



Feng, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in CIIE'nin sadece her yıl düzenlenmesi değil, aynı zamanda yüksek standartlar, somut sonuçlar ve her edisyonda daha iyi performansla gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çektiğini söyledi.



Çin'in dışa açılma politikasını benimsediğini aktaran Feng, "Çin'in dışa açılımının kapıları kapanmayacak, aksine daha da genişleyecektir. Çin, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağıdır ve Türkiye aynı zamanda Çin'in Basra Körfezi ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biridir. Çin, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 10 yıl içinde ithalat 22 trilyon doları aşacak

Feng, Çin'in geniş bir pazara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Çin, 1,4 milyarlık nüfusu ve 400 milyonu aşkın orta gelirli tüketicisiyle dünyanın en fazla gelecek vaat eden süper büyüklükteki pazarına sahiptir. Önümüzdeki 10 yıl içinde ithalatın 22 trilyon doları aşacağı tahmin edilmektedir. Çin, özellikle süt ve kümes hayvancılığı sektörlerinde avantajlı Türk ürünlerinin Çin'e ihracatını aktif bir şekilde teşvik ederken, Türkiye'den tarım ürünleri alımını da genişletmektedir. Bu da ikili ticaretin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır." açıklamasını yaptı.



Çin ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari alışveriş alanında yakın bir ilişkiye sahip olduğunu aktaran Feng, şunları kaydetti:



Türkiye, son beş yılda etkinliğe katılan 100'den fazla şirketle CIIE'nin önemli bir katılımcısıdır. Ülke sergileri aracılığıyla 'Romantik Türkiye'nin cazibesini sergilemeyi içtenlikle bekliyoruz. Kurumsal fuarlar aracılığıyla Türkiye'nin yüksek kaliteli ürünlerini ve üstün hizmetlerini sergilemeyi amaçlıyoruz."

Çin ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari iş birlikleri derinleşiyor

Bank of China Türkiye Başkanı Gao Xiaoming ise konuşmasında Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar geçtikçe daha da sıkılaşmakta olduğunu dile getirdi.Kovid-19 salgını sonrası döneme girerken, Çin ve Türkiye'nin ekonomik ve ticari iş birliklerinin derinleşmeye devam ettiğine şahit olduğunu aktaran Xiaoming, "2023 yılının ilk 5 ayında Türkiye ile Çin arasındaki toplam mal ve hizmet ticareti hacmi geçen yıla kıyasla yüksek bir artışla 20 milyar dolara yaklaşmıştır." dedi.



Xiaoming, Çin ve Türkiye'nin, güçlü ithalat ve ihracat dinamikleriyle şimdiden önemli ticaret ortağı haline geldiğini belirterek, "Artan ticaret hacimleri, iki ülke arasındaki ekonomik bağların gücünü ve potansiyelini göstermektedir." diye konuştu.



Çin yatırımlarının Türkiye'de teknoloji, finans ve altyapı gibi çeşitli sektörlerin büyümesini desteklemede önemli bir rol oynadığını belirten Xiaoming, "Türk şirketleri de Çin'deki varlıklarını genişleterek bu büyük ve dinamik pazarın sunduğu geniş fırsatlardan yararlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

CIIE, Çin'in yeni kalkınma paradigmasının bir vitrini

Xiaoming, CIIE'in tüm katılımcılara ve tüm uluslar için fayda sağladığını ve giderek daha önemli bir rol oynadığını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda CIIE, Çin'in yeni kalkınma paradigmasının bir vitrini, yüksek standartlı açılım için bir platform ve tüm dünya için bir kamu yararı haline geldi." açıklamasını yaptı.



DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi ve TÜSİAD Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu da Çin'den ithalatın hızla yükselirken ihracatın istenilen seviyelerin oldukça altında arttığını belirterek, bu hususta, Türkiye'nin Çin'e olan ihracatını ve tanınırlığını artırmasının ticari gelişmeleri dengeleme açısından elzem olduğunu söyledi.



Kurdoğlu konuşmasında devamla, "Her ülkede olduğu gibi Çin'de de benzer şekilde yeni pazar arayışında Türkiye'nin önemli rol alması açısından Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) gibi Türk özel sektörünün kendisini tanıtabileceği etkinlikler oldukça önem taşımaktadır. Türk şirketleri bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren platformlarda, ürünlerini Çinli tüketicilere, sektör profesyonellerine, hükümet yetkililerine ve medya temsilcilerine tanıtmak için kullanabilirler. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak, Türk şirketlerinin Çin pazarı ve tüketici eğilimleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlarken uluslararası şirketlerin sergilediği en son ürünleri, teknolojileri ve yenilikleri gözlemleyerek güncel kalmalarına ve stratejilerini pazar taleplerini karşılayacak şekilde uyarlamalarına yardımcı olacaktır.”