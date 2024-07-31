Aydın'ın Çine ilçesinin Kavşit Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangını kontrol altına almak amacıyla geniş çaplı bir müdahale başlatıldı. Karadan iş makineleri, arazözler ve su tankerleri ile alevlerle mücadele edilirken, havadan da uçaklar ve helikopterler sortilerle yangına müdahale ediyor. Toplamda 25 arazöz, 8 su tankeri, 5 dozer ve 189 personel karadan, 7 helikopter ve 6 uçak ise havadan yangını söndürme çalışmalarına katılıyor.