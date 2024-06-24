Edinilen bilgilere göre, daha önce kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçiren Atalay Usta, evinde aniden rahatsızlandı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine hızlıca olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Usta, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Atalay Usta’nın cenazesinin, bugün Efeler Muradiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Taziye mesajları

Çine Adliyesi’nden yapılan açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşımız Atalay Usta'nın ani vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.