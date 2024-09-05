Aydın’ın Çine ilçesinde kaçak içki operasyonu düzenlendi. Kavşit Mahallesi'nde bir işletmeye yapılan baskında, bandrolsüz ve markasız içki satışının yapıldığı tespit edildi. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, TAPDK belgesi olmadan açık alanda alkollü içki satan işletmeye baskın düzenlendi.

102 şişe kaçak içki ele geçirildi

İşletme içerisinde satışa ve servise hazır şekilde bulunan 102 şişe kaçak içki ele geçirildi. Bunlar arasında; 89 adet 50 cl, 10 adet 50/100 cl, 2 adet 150/3000 cl ve 1 adet 70 cl markasız alkol yer aldı.

Para cezası kesildi

Operasyon sonucunda işletmeye 16 bin 554 TL idari para cezası uygulandı.