Çine ilçesindeki Seferler Mahallesi'nde bulunan Gökbel Dağı ormanlık alanlarında jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, vatandaşlara yönelik orman yangınlarına karşı önlemler alınması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Denetimler ve bilgilendirme

Aydın Valiliği'nin genelgesi doğrultusunda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çine ilçesinde orman yangınlarına karşı yoğun bir bilgilendirme ve denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Özellikle piknik alanları ve ormanlık bölgelerde yapılan denetimlerde vatandaşlar, yangın risklerine karşı uyarıldı ve gerekli önlemler hakkında bilgilendirildi.

Yasal uyarılar ve ceza bilgileri

Denetimler sırasında, ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu, çöplerin doğaya atılmaması gerektiği ve yangın güvenliği kurallarına uyulması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, bu kurallara uymayanlar için 5326 Sayılı Kanun kapsamında idari para cezalarının uygulanacağı bildirildi.

Devam eden faaliyetler

İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerini sürdüreceğini ve halkı bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini açıkladı. Özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı alınan tedbirlerin sürekliliği vurgulandı.