Olayın ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Milas'a gittiler

Ekipler, olay yerinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli araç ve şahısların tespitini gerçekleştirdi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, şüpheli aracın içinde bulunan 2 kişinin, hırsızlık olayının yaşandığı bölgede keşif yaptıktan sonra Muğla'nın Milas ilçesine doğru hareket ettiği belirlendi.

Tutuklandılar

Jandarma ekipleri, şüphelileri Milas ilçesindeki ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan kırıcı aparat, şüphelilerin ikametlerinde ele geçirildi ve ilgili kuruma teslim edildi. Şüpheliler A.D. ve Ö.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.