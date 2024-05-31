Kazada, Aydın-Muğla Karayolu'nda, Çine'nin Hallaçlar Mahallesi Karatepe Mevkisi'nde bir minibüs ile transit minibüsün çarpışması sonucunda 15 kişi yaralandı.

Olay, Çine'den Efeler'e yolcu taşıyan Ahmet Öz'ün yönetimindeki 09 M 4712 plakalı Çine Birlik minibüsüne, yolcu almak için geri geri gitmekte olan 48 AAJ 819 plakalı transit minibüsün arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Kazada, araç sürücüleri dahil olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı. Çine Birlik minibüsünün şoförü Ahmet Öz, yaraları nedeniyle Çine Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Efeler'deki hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından, yolda trafik akışı aksadı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya müdahale eden ekipler, yaralıların en kısa sürede tedavi altına alınmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.