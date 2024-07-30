Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız silah ve şarjörler ele geçirildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ruhsatsız silah taşıyan ve satan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir evde baskın gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları

Nazilli ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde yapılan baskında, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 54 adet fişek bulundu. Operasyon sırasında Ç.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda bu malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.G. hakkında adli işlem başlatıldı.