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Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, iş güvenliği önlemlerini değerlendirdi. Maden ocağı ndaki iş kazası yla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mustafa Basak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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