Kaza, taş kırma makinesiyle ilgilenen Mustafa Basak adlı işçinin, makinedeki kapağın aniden kapanması sonucu sıkışmasıyla gerçekleşti.

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Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mustafa Basak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı 

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, iş güvenliği önlemlerini değerlendirdi. Maden ocağındaki iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: Simge Akbulut