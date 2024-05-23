Kazanın, Çine Cumalı Mahallesi Tokmak Mevkiinde 19.00 sıralarında gerçekleştiği belirtildi. İddiaya göre, 34 CAF 780 plakalı araç, aynı yönde seyir halinde olan 09 EG 444 plakalı aracın önüne doğru aniden şerit değiştirdi.

Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları ilk incelemede araçlarda bulunan beş kişinin hafif şekilde yaralandığını tespit etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle Aydın-Muğla Karayolu Efeler istikametine giden yönde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.