İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Can Holding soruşturması kapsamında dikkat çeken bir karar alındı. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte toplam 18 şirkete kayyum atandı. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Soruşturmanın kapsamı genişletildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı şirketler arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu şirketlerin “suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği” yönünde kuvvetli şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Kayyum atanan şirketler

Karar kapsamında kayyum atanan şirketler arasında şunlar yer aldı:

Can Holding çatısı altında : Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab grubuna ait 6 farklı tütün ve gıda şirketi, Kuranlar Petrol, European International Tobacco ve Nargıll Tütün Mamulleri.

Ciner Grubu çatısı altında: Park Holding’e bağlı Park Teknik, Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta, Ciner Turizm, Etz Maden, Söğütözü İthalat İhracat ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

Yönetim TMSF’ye devredildi

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla bu şirketlerin yönetimi TMSF kayyımlığına devredildi. Başsavcılık, soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü açıkladı.