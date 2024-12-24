Türk medya sektöründe tarihi bir değişim yaşandı. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Yayın Holding, tüm medya varlıklarını Can Grubu’na devretti. Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT gibi önemli kanalların yeni sahibi artık Can Grubu oldu.

Park Grubu, bu satışla birlikte medya sektöründen tamamen çekilirken, maden endüstrisinde küresel liderlik hedeflerine odaklanacağını açıkladı.

Can Grubu’ndan açıklama

Satın alma işlemi sonrası Can Grubu’ndan yapılan açıklamada, Park Grubu ile hisse devri için anlaşmaya varıldığı ve iş birliği sürecinin nezaketle tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Park Grubu’na saygın yaklaşımları için teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.

Satış bedeli 800 milyon dolar

Satış bedeliyle ilgili merak edilen rakam, gazeteci Fatih Altaylı tarafından duyuruldu. Altaylı, anlaşmanın yaklaşık 800 milyon dolara gerçekleştiğini açıkladı.

Medya dünyasında yeni dönem

Bu büyük satın alma, Türk medya dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Can Grubu’nun daha önce Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumları bünyesinde barındırması, medya yatırımlarındaki vizyonunu güçlendiren bir adım olarak öne çıkıyor.