Önceki gün Ciner Yayın Holding’in hisselerini devraldığı duyurulan Can Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile amca çocukları olduğunu belirterek, Kenan Tekdağ abimizdir, ailemizin büyüğüdür. Bundan sonra da işin başında o olacak” dedi.

Can Grubu, bünyesinde Habertürk, SHOW TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi yayın kuruluşları bulunan Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Yayın Holding’in hisselerinin tamamını devraldı.

İki şirket, Ciner Yayın Holding’deki hisselerin tamamıyla, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumların Can Grubuna devredilmesine ilişkin sözleşme imzaladı.

Yönetim kurulu başkanlığını Kemal Can’ın yaptığı ve enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyetler yürüten Can Grubun bünyesinde Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit adlı şirketler bulunuyor.

Can Grup’un sahibi Kemal Can, Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile amca çocukları olduğunu söyledi.

Bu yatırımı, Tekdağ sayesinde yaptıklarını vurgulayan Can, “Kenan Tekdağ abimizdir, ailemizin büyüğüdür. Ayrımız gayrımız yoktur. Abimiz zaten Ciner Grubundaydı. Bundan sonra da işin başında o olacak. Bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak” diye konuştu.

Can, “Samimi olarak söylüyorum, bizim bu işe bir dahlimiz olmayacak. Çok arayan olursa o Kenan Abimin sorunu” dedi.