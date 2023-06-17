İSTANBUL, (DHA) – Fatih Belediyesi tarafından merhum sanatçı Faik Kırımlı anısına bu yıl ilki düzenlenen Çini Yarışması ve Muhsin Kut anısına yapılan 2’nci Suriçi'nde Mekan ve Hafıza isimli resim yarışmasında derece alan eserler Kadırga Sanat Galerileri’nde gerçekleşen tören ve ödül takdimiyle ziyarete açıldı.

Fatih’te, Türk-İslam sanatlarından biri olan çini sanatının daha geniş kitlelere duyurulması ve bu sanatı icra eden sanatçıları teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada yarışmacılar bireysel kategori ve ekip kategorileri olmak üzere iki ayrı kategorilerde yarıştı.

ÇİNİ YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER

Fatih’in sahip olduğu kültürel mirası yaşatmak ve bu mirasa katkıda bulunmak için üretilen çini eserlerin bağımsız seçici kurul üyelerinin gerçekleştirdiği seçmeler neticesinde bireysel kategoride ikinci Emine Tan, üçüncülük ödülüyse Tuğba Genç’in oldu. Yarışmanın ekip çalışması kategorisinde birincilik ödülünü Zeynep Ertürk, Sare Akbaba, Tuğçe Atarer Güner, ikincilik ödülünü Havva Ay, Berrin Özdemir, Ferhan Ay alırken üçücülük ödülünü Mihriban Atagül, Nilgün Tanyaş, Rabia Aktaş ve Mümine Ateş’in oluşturduğu ekip çalışması aldı.

Sergide derece almaya hak kazanan başarı, mansiyon ve sergilemeye layık görülen tüm eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

SURİÇİ'NDE MEKAN VE HAFIZA YARIŞMASINI KAZANANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Tarihin izlerini mekan ve hafıza öğeleri üzerinden, tuvallerden seyretmeyi hedefleyen, yarışma Türkiye’nin farklı illerinden 150’nin üzerinde ressamın katılımıyla gerçekleşti. Bağımsız seçici kurul üyelerinin eserler arasından yaptığı seçmeler neticesinde Pınar Baran adlı yarışmacı birinci olurken, ikincilik ödülü Ruşen Polat, üçüncülük ödülüyse Selma Kulan’ın oldu

Ödül töreniyle ziyarete açılan sergide derece almaya hak kazanan 3 başarı ödülü, 5 mansiyon ödülü, 5 Fatih Belediyesi özel ödülüyle birlikte sergilemeye layık görülen 12 eser görücüye çıktı.

Eserler 17 Haziran- 21 Temmuz tarihleri arasında ziyaret edilebilir.